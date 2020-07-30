جيسيكا سمبسون تواجه مغتصبتها

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واجهت المغنية والممثلة الأمريكية جيسيكا سمبسون مغتصبتها وبررت الأخيرة تصرفها بناء لما تعرضت هي نفسها لذات الاساءة منذ طفولتها.

وكشفت المغنية والممثلة الأمريكية جيسيكا سمبسون في وقت سابق من هذا العام من خلال كتاب جديد عن تعرضها في طفولتها للاعتداء الجنسي من قِبل فتاة تكبرها بعام واحد كانت قد تعرضت هي الأخرى لنفس الأمر، مؤكدة أن هذه الحادثة أثرت على حياتها بشكل كبير، مما دفعها لإدمان المخدرات والمشروبات الكحولية كمحاولة منها لإنهاء حياتها.

وأوضحت سمبسون في كتابها، تعرضها للتحرش والاعتداء الجنسي في الفترة العمرية ما بين 6 سنوات و12 عامًا على يد ابنة صديق لعائلتها أثناء الزيارات المتبادلة بين العائلات، وكانت تشعر بالخوف الشديد لدرجة منعتها من إخبار والديها بالأمر إلا بعد مرور 6 سنوات.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "ياهو" الإلكترونية، فإن جيسيكا سمبسون صرحت خلال حلقة إذاعية مع الكاتبة الأمريكية كاثرين شوارزنيجر برات يوم الأربعاء، أنها واجهت مغتصبتها وقالت لها إنها على علم بالإساءة الجنسية التي تعرضت لها في طفولتها وأنها قد اقترفت نفس الجرم معها نتيجة لما تعرضت له من إساءة.