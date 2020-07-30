«يا بلدنا يا حلوة» جديد عمرو دياب

طرح المطرب عمرو دياب، فيديو كليب جديد، يحمل اسم «يا بلدنا يا حلوة»، ويأتي الكليب بالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات، وهو ينتمي لنوعية الأغاني الوطنية، حيث تم تصويره بالعديد من المحافظات وبعض المعالم الأثرية.
أغنية «يا بلدنا يا حلوة»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، وقد تم تصويره في شارع المعز بالقاهرة، والعديد من المحافظات المصرية، وبعض المعالم المصرية بين الأثرية والمعاصرة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا فيديو لـ«الهضبة» أثناء تصوير الكليب في شارع المعز بالقاهرة، وظهرت خلاله دينا الشربيني، والتي ترافقه في كواليس التصوير.
رابط الفيديو:
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