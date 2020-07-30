شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تظهر بدون خاتم خطوبتها أثناء جولة بالدراجة حول قصرها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة جينيفر لوبيز على الظهور من وقت لآخر اثناء استمتاعها بوقتها بواسطة قيادة دراجتها، حيث تحاول الاستمتاع بوقتها على أكمل وجه، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها موقع الديلي ميل مؤخراً، ولكن اللافت للنظر لم يكن ركوب الدراجة، أو اللياقة البدنية المميزة التي اعتادت لوبيز على التميز بها رغم إتمام الـ 51 عام.



جينيفر لوبيز

حيث لفتت الأنظار بعدم ارتداءها لخاتم خطبتها في يديها، وهو الخاتم الذى نال شهرة عالية حينما أهداه إياها روردريجيز احتفالاً بمناسبة خطوبتهما، حيث بلغت قيمته مليون دولار، وبالتالي ربما حرصت لوبيز اثناء نزهتها حول قصرها في هامبتون عدم ارتداءه وتركه في المنزل.



لوبيز

في حين أكد تقرير الديلي ميل أن النجمة الشهيرة التي قد تكون نست خاتمها لم تنسي اتباع الإجراءات الوقائية سواء من كورونا أو القيادة حينما ارتدت كمامتها والخوذة التي ظهرت خلال الصور.

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خاتم لوبيز

وكانت لوبيز شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة لها بصحبة صديقها أليكس رودريجز وأبنائها خلال قضاء إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وعلقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "بالضبط حيث نحتاج أن نكون".

ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ51، وهى تتجول فى المنتزهات العامة بصحبة توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية، والتى خالفت فيها لوبيز القوانين باستخدامهم للدراجات الهوائية بدون تصاريح بحسب موقع vanityfair.

وعلى جانب آخر، دعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، إلى ضرورة الحفاظ على سلامة صحتهم بعد ذلك، عقب الأزمة الأخيرة التى عاشها الجميع بسبب تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت النجمة "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا ان يرعى نفسه بشكل أفضل"، وفاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين.