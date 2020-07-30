شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة مع أسرته وحفيده فى العرض الخاص لفيلم "الغسالة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود حميدة جمهوره بصورة مع أسرته وحفيده خلال حفل العرض الخاص لفيلمه الجديد "الغسالة"، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" أثناء العرض الخاص ل #فيلم_الغسالة"، والذى أقيم داخل إحدى سينمات منطقة 6 أكتوبر، وحرص على حضور العرض الخاص كل من النجم محمود حميدة، وهنا الزاهد وزوجها النجم أحمد فهمى، كما حضر أحمد حاتم، والمطرب ويجز، وجيلان علاء، وعدد كبير من الأصدقاء .



حميدة

من ناحية أخرى طرح فريق ويجز الغنائى، أغنية "بتودينى وتجيبنى" الأغنية الرسمية لفيلم "الغسالة" لهنا الزاهد وأحمد حاتم، قبل عرضه رسميًا فى دور السينما أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهى من كلمات وألحان فريق ويجز، إخراج عصام عبد الحميد.





فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

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وفى الغسالة يعود الثنائى أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددًا بعد فيلم قصة حب الذى حقق نجاحاً فى موسم عيد الحب 2019.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.