شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: لا حلول فى لبنان بوجود هذا النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هجوم جديد شنه النجم اللبنانى راغب علامة، ضد نظام بلاده والطبقة السياسة الحاكمة، مؤكدا أنه لا حلول فى لبنان طالما هذه النظام موجود، الذى تخصص فى السرقة والكذب وقتل الشعب، قائلا: "كلهم شركاء فى الشر والسرقة وإفلاس الدولة وهم باقون ليستمتعوا بقهر الشعب".

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "إنها دولة السرقة وحارة كل مين إيدو إلو! لا حلول فى لبنان طالما هذا النظام موجود! إنه نظام السرقة والمحاصصة والإجرام، الكل يسرق والكل يكذب والكل يحرق البلد ويقتل الشعب، ليس هناك أى جهة نستطيع اللجوء إليها، كلهم شركاء فى الشر والسرقة وإفلاس الدولة، وهم باقون ليستمتعوا بقهر الشعب".

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واعتاد النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، فى مهاجة المسؤولين والسلطات الطائفية فى لبنان، متهما إياهم بنهب أموال الشعب، قائلا: "وضعت الجيش اللبنانى والقوى الأمنية بمواجهة الشعب المقهور الذى يعانى من انعدام وجود بصيص نور فى حياته".

وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "السلطات الطائفية سرقت أموال الدولة وتآمرت على الناس ونهبت أموالهم وقضت على أحلام المساكين ووضعت الجيش اللبنانى والقوى الأمنية بمواجهة الشعب المقهور الذى يعانى من انعدام وجود بصيص نور فى حياته وفى منزله وفى مستقبل أولاده!!!! إلى متى ؟؟!! يا رب عدلك".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة خلال الأيام المقبلة لدخول الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة تحمل فى مضمونها الأزمة الاقتصادية التى يعيشها وطنه لبنان، وعن الأغنية يقول علامة فى تصريحه لـ"الخليج 365"، الأغنية ستشكل صدمة وذلك لقوتها وتطرقها للوضع الحالى بشفافية عالية وانتقاد لكل من أوصلنا لهذه الحالة المؤسفة فى لبنان، على أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.