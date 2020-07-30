شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يتهم فيروس كورونا بإهدار هدف محققا فى لقاء كرة مع أصدقائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان محمد عز، مثلما تألق على الشاشة خلال أحداث مسلسل الاختيار، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، تألق أيضا على أرض الملعب، وأظهر إمكانياته الكروية، فى مباراة ودية مع أصدقائه، لكنه أهدر هدفا محققا لفريقه خلال اللقاء متهما فيروس كورونا بأنه السبب فى إهداره.





ونشر عز، عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو لجزء من المباراة وإهداره الهدف، صحبه بتعليق: "مكنتش بضيع كده زمان، بس معلش ده أول ماتش بعد الكورونا.. هنرجع إن شاء الله".

وكان الفنان محمد عز، الذى جسد شخصية البطل خالد على موسى، أحد أبطال كمين البرث، أعرب عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، مؤكدا "ربنا شرفنا بأن نكون جزءا صغيرا فى تخليد ذكرى هؤلاء الأبطال الذين سوف نظل نتذكرهم ونحفظ أساميهم وأشكالهم حتى يوم الدين.

ومن المقرر أن يظهر محمد عز، كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل 2021، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك فى بطولة العمل هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.

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وعرض مسلسل "الاختيار" فى سباق دراما رمضان المنقضى بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.





وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.