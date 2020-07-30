شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تهنئ جمهورها بعيد الأضحى: كل سنة وأنتم و كل أحبابكم بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سوسن بدر، على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت سوسن صورة جديدة لها على ظهرت فيها بإطلالة رائعة وكتبت على الصورة قائلة:" كل سنة وأنتم وكل أحبابكم طيبين وبخير وفى صحة وسعادة".



سوسن بدر

كما شاركت النجمة سوسن بدر جمهورها، برومو الفيلم القصير "الهاربة من المتحف"، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "الفيلم القصير (الهاربة من المتحف) من أكتر الحاجات اللي بحبها".

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وعلى جانب آخر، انضمت النجمة سوسن بدر لقائمة أبطال فيلم "جارة القمر" للنجم كريم فهمى، والذى ينتظر موعد استئناف تصويره للمخرج هادى الباجورى وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، حيث صور كريم 10 أيام من الفيلم قبل أزمة فيروس كورونا.

فيلم "جارة القمر" بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس إخراج هادى البادورى وتأليف محمود زهران ويشارك في بطولة العمل كل من بيومى فؤاد وأحمد مالك وسوسن بدر.

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحققت نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين كريم فهمى وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.