شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة حفل Emmys 2020 عبر الفيديو.. ورسالة للمرشحين: يمكنكم ارتداء ملابس النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمو حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية الأمريكية، أنه سيقام عبر الفيديو افتراضيا بالكامل، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد المنظمون أن حفل توزيع "جوائز إيمي" الذي يقام في العادة في لوس أنجلوس والمقرر في 20 سبتمبر المقبل، لن يقام هذا العام بالحضور الفعلي.

ولا يشكل هذا النبأ مفاجأة نظرا إلى استمرار الأزمة الصحية في الولايات المتحدة، لكن منظمي هذه الجوائز لم يكونوا قد اتخذوا هذا القرار رسميا بعد خلافا لمهرجانات أو فعاليات أخرى.

وبعث المنظمون رسالة إلي المرشحين للجوائز وتقول: "كما تعرفون على الأرجح، لن نطلب منكم المجيء إلى مايكروسوفت ثياتر وسط لوس أنجلوس في 20 سبتمبر، هذه السنة أيضا ستكون أجمل أمسية في المجال التلفزيوني...لكننا سنأتي إليكم"، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

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وأشارت الرسالة التي وقعها الممثل الأمريكي جيمي كيمل الذي سيقدم الحفل: "نشكّل فريقا من التقنيين والمنتجين والمؤلفين من الطراز الأول لنأتي إلى منزلكم لتصويركم أو أي مكان آخر تختارونه.."ماذا سترتدون من ملابس؟؟؟ أجواؤنا غير رسمية هذه السنة، كونوا على طبيعتكم لكن مع جهد إضافي بسيط!".

وختمت الرسالة بلهجة مازحة: "إذا أردتم ارتداء ملابس سهرة فنحن نرحب بذلك لكن إن كنتم في بريطانيا والساعة الثالثة صباحا هناك، ربما تفضلون ارتداء لباس نوم من توقيع مصمم كبير أو أن تصوروا في سريركم!".