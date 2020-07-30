شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى والعوضى وإلهام شاهين يهنئون الجمهور بعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد مكي على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها كل سنه وانتم طيبين ..عيد سعيد عليكم ان شاء الله"، كما كتبت الفنانة إلهام شاهين :"كل عام و انتم بخير عيد سعيد".



مكي

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من جانبه هنأ الفنان أحمد العوضى الجمهور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بيوم عرفة وعيد الاضحى المبارك، وكتب:"اللهُم من كان مريضاً فاشفه ، ومن كان مبتلاً فعافه ، ومن كان محتاجاً فأقض حاجته ، ومن كان مهموماً ،ففرج همه ،ومن كان مديوناً فأقض دينه ومن كان يريد الذريه فارزقه الذرية الصالحه ، ومن كان في نفسه حاجة لا يعلمها إلا أنت فيسرها.. كل سنه وانتم طيبين".







الهام شاهين

و شارك النجم أحمد العوضى فى أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذى يعرض فى يوليو على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز.‏

"شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كشف صناع مسلسل "شديد الخطورة" عن مجموعة من الصور الجديدة لأبطال المسلسل، الذى يعرض حالياً على منصة watch it الرقمية، والذى حقق نجاحاً كبيراً فى أول عرض له على المنصة، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى.