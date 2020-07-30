شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى موجها رسالة لزوجته هنا الزاهد:" دائما فخور بيكى ومكسرة الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد فهمى رسالة دعم لزوجته الفنانة هنا الزاهد بعد حضوره العرض الخاص لفيلمها الجديد "الغسالة"، ونشر صورة لهما عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" دائما فخور بيكى و دائما مكسرة الدنيا"، وكانت هنا كتبت له قائلة:" شكرا لتحفيزك و دعمك ليا الدائم".



أحمد فهمى

واحتفال أبطال فيلم " الغسالة" بالعرض الخاص أمس الاربعاء بإحدى سينمات أكتوبر، وتواجد من أبطال الفيلم بجانب هنا الزاهد كل من الفنان الكبير محمود حميدة، والفنان أحمد حاتم والمغنى ويجز وجيلان علاء، بينما حضر للتهنئة المخرج مجدى الهوارى، والفنانون درة وبيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع، وعدد كبير من أصدقاء صناع الفيلم داخل الوسط الفنى وخارجه.

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من ناحية أخرى طرح المغنى ويجز ، أغنية "بتودينى وتجيبنى" والأغنية الرسمية لفيلم "الغسالة" لهنا الزاهد وأحمد حاتم، قبل عرضه رسميا فى دور السينما أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهى من كلمات وألحان فريق ويجز، إخراج عصام عبد الحميد.

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وفى الغسالة يعود الثنائى أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذى حقق نجاحاً فى موسم عيد الحب 2019.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.