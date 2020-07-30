شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أرنولد شوارزنيجر.. قصة تحويل سخرية الجميع منه لكسب ملايين الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، النجم والممثل العالمى ارنولد شوارزنيجر بعيد ميلاده الـ73، حيث يحتفى به قطاع كبير من محبيه حول العالم ممن تعلقوا بأفلامه خلال مسيرة فنية طويلة بزغ نجمة فيها مثلما تألق في السابق قبل دخوله الفن بعالم كمال الاجسام، حيث استطاع أن يحطم ارقام قياسية بهذا العالم ويصبح بطل العالم، الذى لم يتخيل يوماً له أحد أن يصير نجماً بتلك المقومات في السينما مثلما ذكر هو فى أكثر من مناسبة أكد خلالها أن حياته عبارة عن تحديات كبيرة في كل المجالات الذى دخلها وتمكن خلالها من النجاح، ولعل أبرزها قصته مع كمال الاجسام الذى ربما لا يعلم غالبية محبيه بخصوصه.



ارنولد شوارزنيجر

فخلال مقابلة صحفية لبطل العالم في كمال الأجسام في السابق، أكد أنه قوبل برفض شديد أثناء عيشه فى النمسا مع عائلته من والديه بمجرد طرح فكرة رغبته فى ممارسة لعبة كمال الأجسام، نظراً لأن الأب كان يحلم بأن يرى ابنه شرطيا خلفاً له، كما أن الفكرة لم تلقى إعجاباً من اصدقاءه ممن أكدوا له علي أن تلك الرياضة غير مشهورة، والرياضات الشهيرة في بلده هي ركوب الدراجات وكرة القدم.

ارنولد أكد أنه عزم على السير في طريقه، وهو ما نجح خلاله بالفعل، ليؤكد أنه لولا تلك الرياضة لما دخل عالم السينما رغم ما قابله في بدايته من سخرية منتجين حول رغبته أن يصبح ممثل حيث قابلوه بجمل من عينة: ما هو الدور الذى علينا اسنادك إياه بهذا الحجم؟.



ارنولد

ومع مرور الوقت أكد أن هذا الأمر تحول من عيب ومثاراً للسخرية إلى ميزة، حيث اعتمد عليه المخرج جيمس كاميرون في رائعته The Terminator، بعدما بحث عن ممثل يلعب بطولة الفيلم أشبه بالآلة، وهو ما تمكن ارنولد من تحقيقه له، مؤكداً أنه لولا هيئته الفولاذية لم يكن ليدخل السينما من أوسع أبوابها مع مخرج بهذا الحجم ثم يحقق الملايين فيما بعد ويتمني المنتجين العمل معه.