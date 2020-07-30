شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم "كل يوم من ده" لمحمد حماقى يحقق نصف مليار مشاهدة خلال سنة ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد حماقى بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا .. نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط! #كل_يوم_من_ده".



حماقي



حماقيي

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".

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وتعاون فيه حماقى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير.

من ناحية أخري انتهى المطرب محمد حماقي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه أواخر العام الجارى، وتحمس حماقى لهذا الألبوم بعد نجاح ألبومه الماضى.

ويتعاون حماقي فى ألبومه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر على، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.