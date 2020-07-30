شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب تتجاوز 200 ألف مشاهدة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال ساعات منذ طرحها مساء أمس، على موقع "يوتيوب"، وهى أغنية فى حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية.

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كان الهضبة قد دخل في تحضيرات مغلقة خلال الأيام الماضية مع عدد من صناع الأغنية منهم الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقى طارق مدكور والملحن عزيز الشافعى، ووقتها أكد عدد من المقربين للهضبة بأنه يحضر لأغنية وطنية جديدة.

و في أول تعليق للفنانة دينا الشربينى، بعد طرح الميجا ستار عمرو دياب أغنيته الجديدة " يا بلدنا يا حلوة" منذ قليل، نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام "فيديو" الأغنية، وعلقت قائلة:"الأسطورة الحقيقية عمرو دياب".

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".