شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة وعلى ربيع وسوسن بدر يهنئون جمهورهم بيوم عرفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان على ربيع على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورته وهو بملابس الإحرام خلال أداء فريضة الحج، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".



علي ربيع

فيما هنأت النجمة حلا شيحة جمهورها بوقفة عرفة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، دعاء ليوم عرفة.



حلا شيحة

كما كتبت الفنانة سوسن بدر "كل سنة وأنتم وكل أحبابكم طيبين وبخير وفى صحة وسعادة".



سوسن بدر

وكانت شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها بصورة من آخر يوم تصوير لفيلمها الجديد مع النجم تامر حسنى "مش أنا"، وظهرت فى الصورة عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، مع الفنان ماجد الكداونى، معلقة "فركش مش أنا".

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كان الفيلم توقف عدة مرات بسبب انتشار فيرس كورنا، ولأول مرة يتم تصوير أحد الأفلام المصرية بالمملكة العربية السعودية، وبعد التوقف الكبير للفيلم تم استئناف تصوير باقى مشاهده ببعض اللوكيشنات وكانت اغلبها بمدينة الإنتاج الإعلامى ومنها فى بعض شوارع القاهرة بوسط البلد والدقى، وفى الفترة الأخيرة انتهى تامر حسني من وضع الموسيقى التصويرية لفيلمه للموسيقار عادل حقي، وكذلك انتهى من تسجيل أغنيات الفيلم "قد الفراق" و"بحبِك"، وسيكون الفيلم جاهزًا للعرض في الوقت الذى تحدده الشركة المنتجة.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

وأعربت حلا شيحة من قبل لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالتعاون مع النجم تامر حسنى فى فيلم "مش أنا" و تجسد النجمة حلا شيحة ضمن أحداث فيلم "مش أنا" شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.