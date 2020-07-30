شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم نجم الجزء الثالث من "قعدة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم خالد سليم خلال الأيام الماضية لمدينة بيروت من أجل تصوير الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، الذى يقدم هذا العام بشكل جديد من خلال المواضيع التي يناقشها.

ووافق "سليم" على التواجد في هذا البرنامج بعد مناقشة تفاصيله، حيث يشاركه في الموسم الجديد النجم اللبناني نيقولا معوض والنجم السوري قيس الشيخ نجيب والبرنامج من إخراج هيثم عزو.

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ومن المقرر أن يختلف الموسم الجديد عن الموسمين السابقين حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما يصور البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

يذكر أن خالد سليم كان احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "اللي فات مات" وحقق مشاهدات عالية بالإضافة إلى وصول تحدي الأغنية لأكثر من 10 ملايين على "تيك توك".