ليلى علوي: "أملنا نرجع نقف على عرفات السنة الجاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة الجمهور بوقفة عرفات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت "ليلى" صورة للكعبة المشرفة، علقت عليها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما أجمل التلبية والتكبيرات وإحنا بنرددها وبنسمعها وبنحس بيها ف كل حتة من روحنا وبنستحضرها كل ما بيقرب العيد".

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وتابعت: "يوم وقفة عرفة العظيم اللي بنستناه كل سنة علشان نجتهد فيه بالابتهال إلى الله والدعاء بالرحمة والعفو والرزق والمغفرة، ومن السنة للسنة بنستنى طعم اليوم ده وريحته وإحساسه، صحيح قضاء ربنا السنة دي إن ناس كتير مايقدروش يكونوا موجودين في بيته الحرام بسبب الظروف الحالية، لكن أملنا إن ربنا يستجيب الدعاء ويزيح الكرب والبلاء ونرجع نقف على عرفات السنة الجاية من جديد".

وأضافت: "كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وخير ومبسوطين ومتطمنين على حبايبكوا ومتونسين بيهم، وقفة مباركة وعيد أضحى سعيد".

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرح الفيلم، ويشاركها البطولة زينة.