عيدكم سعيد .. هكذا هنأ نجوم الفن جمهورهم بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، جمهورهم، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وكتب الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كل سنة وإنتم طيبين، وعيد أضحى سعيد".

بينما نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها مطرب المهرجانات أوكا، من أمام الكعبة المشرفة، وعلقت: "عيدكم مبارك".

كما نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل، عبر إنستجرام، وعلقت: "عيدك في الجنة أحلى يا أغلى الناس، ربنا يرحمك".

ونشرت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها بإنستجرام، دعاء ليوم عرفة، وعلقت: "تقبل الله منا ومنكم جميعا".

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وعلق الفنان محمد كريم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "عيد سعيد وكل سنة وإنتم طيبين، عيد مبارك".

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، علق الإعلامي اللبناني نيشان: "أضحى مبارك عليكم، جعله الله باب رحمة ونور، كل عام وأنتم ومن تحبون بخير".

وكتب الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كل سنة وإنتم طيبين، عيد سعيد عليكم إن شاء الله".

بينما اكتفت الفنانة نشوى مصطفى، بنشر صورة كتب عليها، عيد أضحى مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت الفنانة مي فاروق عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة علقت عليها: "عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير".

كذلك علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وإنتم طيبين، عيد مبارك علينا".