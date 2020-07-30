تامر حسين يكشف كواليس أحدث أغاني الهضبة "يابلدنا يا حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كواليس أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب.

وكتب: "الحمد لله على ردود أفعال (الناس الحلوة) فى كل مكان فى بلدنا الجميلة بناسها الطيبة البسيطة من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها، كنت أتمنى أقول مكان مكان وكل شبر فى البلد والله عشان العالم كله يشوف جمال مصر وناسها".

وتابع: "حاولنا على قد ماقدرنا تجميع أبرز الأماكن أو المحافظات المترابطة القريبة لبعض اللي تمُثل قطاع أكبر من الناس سواء في وجه قبلي أو بحري كلهم أماكن عظيمة نتشرف بيهم، بس دي (أغنيتنا كلنا) ودعاية محترمة لبلدنا العظيمة بعد الكورونا وكل الظروف اللي بتمر بيها بلدنا الغالية".

وأضاف: "كل فنان قام بدوره على أكمل وجه، عشان يقدم مصر وناسها الطيبين فى أجمل صورة، مصر اللي مفيهاش عنصرية فيها البيض زي السُمر، والمسلم أخو المسيحي، وكل المشاهد الإنسانية والروحانية اللي بنشوفها في بلدنا مع الناس الأصيلة من كل فئات المجتمع المصري".

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واستكمل: "حاولنا نجسد الروح الحلوة اللي في شوارعنا وأحياءنا وبيوتنا، والأماكن المصرية الأصيلة وعاداتها وجمالها، وكان عندي أمنية إن الفنان عمرو دياب يغني جملة للعيد تعيش طول العمر لأجيال وأجيال ودايما في بلدنا العيد عيدين، ودايما مصر حلوة بناسها وأهلها الطيبين".

وتابع: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم، وكل سنة ومصر حلوة بيكم ونخليها في أجمل صورة بشبابها وأولادها المخلصين والمتميزيين في كل المجالات".

واختتم حديثه قائلا: "مستني فيديوهاتكم من أقرب مكان حلو قريب منك، عشان نوري العالم جمال بلدنا ونبقى إحنا أكبر دعاية ليها".

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان