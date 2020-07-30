"العزاء تحول لزغاريط".. هذا ما فعله أهالي إحدى القرى حينما شاهدوا فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

صاحب حضور طاغي، طلة مميزة، وأداء فريد جعل له نصيبا كبيرا من اسمه.

النجم الكبير فريد شوقي، والذي يحتفل جمهوره اليوم بالذكرى الـ 100 على ميلاده، يعتبر من أعمدة الفن المصري، فتجده منتجا، ممثلا، مؤلفا.

أطلق عليه جمهوره لقب "ملك الترسو"، وكانت أفلامه تحقق أعلى الإيرادات في عصره، وحتى آخر سنوات عمره، ظل فريد شوقي نجما استثنائيا، لا يقارن بغيره من النجوم، فيشعر الجمهور أنه يشاهد واحد من أهله، فكانت هناك حميمية كبيرة بين الجمهور وبين النجم الراحل.

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وحكى الفنان محمد جمال، حفيد وحش الشاشة لمصراوي، أنه في إحدى المرات ذهب جده لتقديم واجب العزاء في إحدى القرى.

وفور علم أهل القرية وقتها بدخول "الملك" القرية، انقلب العزاء لزغاريط وتهليل وابتهاج برؤية نجمهم المحبوب.

النجم الراحل قدم للسينما عددا من الأعمال الخالدة، أبرزها "الفتوة"، "رصيف نمرة خمسة"، "جعلوني مجرما"، "فتوة الناس الغلابة"، "كلمة شرف"، وغيرها من الأعمال.