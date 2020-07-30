سعد لمجرد لملك المغرب: "أجدد ولائي وامتناني لجلالتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان المغربي سعد لمجرد، على تهنئة ملك المغرب محمد السادس بن الحسن، بعيد العرش.

وكتب "لمجرد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بمناسبة عيد العرش المجيد، كل عام وأنتم بألف خير سيدي، لن تفوتني الفرصة بأن أجدد ولائي وامتناني لجلالتكم، وتأكيد أحاسيسي الوطنية المبنية على شعارنا، الله الوطن الملك، الله يبارك في عمرك سيدي".

سعد لمجرد، طرح أحدث أغانيه "عدى الكلام" منذ أيام، وهي المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

أغنية "عدى الكلام" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.