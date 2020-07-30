سوسن بدر تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، جمهورها، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. ونشرت "بدر" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها علقت عليها: "كل سنة وأنتم وكل أحبابكم طيبين وبخير وصحة وسعادة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وهو من بطولة مجدي كامل، لوسي، داليا مصطفى، عبير صبري، طارق صبري، دنيا المصري، ومن إخراج محمد النقلي.

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