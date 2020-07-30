تراند اليوم : حبس "دنيا بطمة" في قضية ابتزاز الفنانين والمشاهير بصور فاضحة

قضت محكمة مغربية بسجن المطربة الغربية دنيا بطمة، لمدة 8 أشهر بتهمة ابتزاز مشاهير وفنانين وفضحهم.

جاء ذلك على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" بعد أن تقدم عدد من الفنانين والمشاهير بدعاوي قضائية ضده المسئولين عنه.

وعلى إثر ذلك، سارعت السلطات إلى اعتقال المتورطين ووجهت لهم تهم "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".

وبعد أيام من القبض على دنيا بطمة نهاية ديسمبر الماضي بتهمة التورط مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب "حمزة مون بيبي" على تطبيق "سناب شات"، تم إطلاق سراحها.

وخلال جلسة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى الخميس، كونها ضمت حكمين آخرين على باقي المتورطين، أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش حكمًا بسجن دنيا بطمة لمدة 8 أشهر، وتغريمها 10 آلاف درهم.

كما قضت المحكمة بحبس ابتسام بطمة شقيقة دنيا، بالسجن لمدة عام، وعام ونصف العام لمصممة الأزياء عائشة عياش، المتهمتين في القضية أيضًا، مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم مغربي.