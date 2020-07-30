الأربعاء.. مشروع وردة يحيي حفلاً غنائياً بساقية الصاوي

يستقبل مسرح النهر يوم الأربعاء 12 من أغسطس حفل بعنوان "مشروع وردة" تقدمه المطربة وجدان، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

" ورده" مشروع غنائي طربي يعيد تقديم إحياء أغاني الفنانه الكبيره الراحله ورده في شكل إهداء لها ولفنها.

بدأت أولي خطوات المشروع بحفله في ٧-١٢-٢٠١٨ تحت إسم (ورده ـبليغ) حيث قدم الحفل أغاني ورده من ألحان

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الموسيقار العبقري الشجنيه بليغ حمدي فقط في حفل إتسم بالحضور الكبير وأصداء مؤثره من الجمهور لنجاح الحفل.

وجدان مطربه بدأت بالدراسه من معهد الموسيقي العربيه ٢٠١١، ثم إنضمت لفرقة المصريين ذات التاريخ العريق من ٢٠١٣ حتي الان بقياده الموسيقار د.هاني شنودة، ثم إنضمتت لإستديو الممثل للفنان الكبير

محمد صبحي والعديد من الفرق الموسيقيه الآخرين.

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.