الثقافة تفتح كنوز الفكر وخزائن الإبداع أون لاين في عيد الأضحى

تفتح وزارة الثقافة خزائن الابداع خلال ايام عيد الاضحى المبارك، تبث على قناتها باليوتيوب نماذج مختارة من العروض المسجلة لمشاهير الفكر والفن والادب فى مصر والتى تتنوع بين افلام ذاكرة الابداع وذاكرة المدينة والصالونات الثقافية والعروض الفنية وتنطلق اعتبارا من الثامنة مساء الجمعة 31 يوليو .
قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أنه احتفالا بعيد الاضحى المبارك تم إعداد برنامجا الكترونيا جذاباً ومتنوعا يشمل كنوز نادرة من الألوان الفكرية والفنية التي انتجتها مختلف القطاعات ، واشارت ان النجاح الذىحققته قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب يعكس رغبة الجمهور فى الحصول على جرعات ابداعية جادة كما يبرز دور القوة الناعمة في السمو بالوجدان ، لافتة إلى استمرار الخدمات الثقافية المجانية التي يقدمها الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت .
يذكر ان برنامج عروض الاحتفال بعيد الاضحى يبث يوميا فى الثامنة مساء والعاشرة مساء ويتواصل على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 4 اغسطس ويشمل افلام تسجيليةمن سلسلة ذاكرة الابداع ( فاتن حمامة ، عمر الشريف ، نور الشريف ) ، صالون ثقافى للدكتور مصطفى محمود ، فيلم ذاكرة المدينة ( عاش هنا – حكاية شارع ) ، امسية مع الفنانة آمال ماهر وتتغنى بـ الثلاثية المقدسة ، سهرة من الفنانة شيرين ، امسية مع الفنان هاني شاكر ، حفل للفنانة انغام بقيادة المايسترو هانى فرحات ، سهرة مع اشعارالخال عبد الرحمن الابنودي بمشاركة نجوم الاوبرا للغناء العربي بقيادةالمايسترو الدكتور مصطفي حلمي ، هذا الى جانب استمرار الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض ، إتاحة تحميل وقراءة إصدارات وزارة الثقافة وترجمات لعناوين عالمية على الموقع الرسمى بالانترنت .
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