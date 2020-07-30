عرض"المتفائل" على المسرح القومي في عيد الأضحى

يستعد أبطال مسرحية "المتفائل" للعرض مجدداً في عيد الأضحى المقبل، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، مع كامل الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة، لضمان سلامة جميع

الحضور.

ومن المقرر أن تقدم فرقة المسرح القومي السبت و الأحد و الأثنين ثاني و ثالث و رابع أيام عيد الأضحى

المبارك العرض المسرحى "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.