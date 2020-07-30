شاهد.. محمد كيلاني يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

حرص الفنان محمد كيلاني على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
ونشر "كيلاني" صورة جديدة له وعلق عليها قائلا : "كل سنه و انتم طيبين عيد سعيد عليكم و علي كل حبايبك.. حمزه اللي مصورنيالصوره دي".
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ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمد كيلاني كل من مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، ومسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف وحققا نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي 2020.
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