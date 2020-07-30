بالصورة- زينة مكي بإطلالة نارية والجمهور يتغزّل بها

نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي صورة لها من أحدث جلسة تصوير، حيث خطفت الأنظار بإطلالة متوهجة باللون الأحمر.

وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، حيث راحوا يتغزلون بجمالها وتسريحة شعرها وطلتها الفاتنة.

زينة مكي دائمًا ما تعتمد الأسود لونًا لشعرها لكنها صدمت الجمهور مؤخرًا بتغييره الى اللون الأشقر وذلك كي يتناسب مع دورها الجديد في مسلسل “دانتيل” الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020 ولكنه تأجل بسبب عدم تمكن شركة الانتاج ايغل فيلمز من إنجاز تصويره وتسليمه قبل الشهر الفضيل بسبب أزمة فيروس التي ضربت العالم وتوقف التصوير قسراً.

المسلسل يضم نخبة من أبرز النجوم نذكر منهم: زينة مكي، محمود نصر، سلوم حداد، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود وغيرهم. العمل مستوحى من “فورما” أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، اخراج المثنى صبح.