Jul 30, 2020
نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي صورة لها من أحدث جلسة تصوير، حيث خطفت الأنظار بإطلالة متوهجة باللون الأحمر.
وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، حيث راحوا يتغزلون بجمالها وتسريحة شعرها وطلتها الفاتنة.
زينة مكي دائمًا ما تعتمد الأسود لونًا لشعرها لكنها صدمت الجمهور مؤخرًا بتغييره الى اللون الأشقر وذلك كي يتناسب مع دورها الجديد في مسلسل “دانتيل” الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020 ولكنه تأجل بسبب عدم تمكن شركة الانتاج ايغل فيلمز من إنجاز تصويره وتسليمه قبل الشهر الفضيل بسبب أزمة فيروس التي ضربت العالم وتوقف التصوير قسراً.
المسلسل يضم نخبة من أبرز النجوم نذكر منهم: زينة مكي، محمود نصر، سلوم حداد، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود وغيرهم. العمل مستوحى من “فورما” أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، اخراج المثنى صبح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- زينة مكي بإطلالة نارية والجمهور يتغزّل بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.