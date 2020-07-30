شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة عاطف سالم.. مخرج وثق حياة الطبقة المتوسطة فى "أم العروسة" و"الحفيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى وفاة المخرج عاطف سالم أحد أهم المخرجين الذين مروا على الشاشة الفضية من خلال بصمته على العديد من الأفلام المهمة مع أبرز النجوم والنجمات، حيث رحل بعد مسيرة حافلة فى مثل هذا اليوم من عام 2002، وبالتالى نتعرض إلى 7 معلومات عنه فى ذكرى رحيله خلال التقرير التالى.

1- ولد عام 1927 فى السودان لأبوين مصريين، نظراً لعمل أبوه ضابطاً هناك أثناء مولده.

2- ربما لا يعرف كثيرين أن سالم بدأ حياته ممثلاً عام 1944، بظهوره في فيلم "ماجد" من بطولة مارى كوين وإخراج أحمد جلال، الذي صار استاذه فيما بعد.



عاطف سالم اثناء تكريمه

3- من أهم أفلامه فيلم "جعلوني مجرما" الذى ساهم فى رفع السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية فى مصر.

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4- له رصيد كبير في عالم السينما يتخطي أكثر من 70 فيلماً، ومن أفلامه معجزة السماء والملكة وأنا، وعاصفة من الدموع، والعرافة، كما أن له رصيداً من الأفلام القصيرة، ومنها جنود المظلات، والعودة إلى القاهرة، والعيد الثانى عشر للثورة وفجر جديد.



عاطف سالم

5- اول أفلامه كان فيلم "الحرمان" عام 1952، وخطف به الأنظار لموهبته، كما قدم فيما بعد خلال أفلامه مجموعة من النجوم مثل ليلي علوي، نبيلة عبيد، نجوي فؤاد.

6- قبل وفاته بثلاثة سنوات حصل عاطف سالم على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة في 1999.

7- لعل أهم أفلام عاطف سالم التي استطاع بها أن يظهر العادات المصرية في قالب سينمائي مميز سيعيش طويلاً هما فيلمي "ام العروسة"، و"الحفيد"، الذى يعتبرا بمثابة توثيق فني للأسرة المصرية وتحديداً الطبقة المتوسطة منها سواء اثناء زواج الابنة في "ام العروسة" أوانجاب الحفيد في الفيلم الذى حفل نفس الاسم.