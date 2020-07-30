شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يكشف كواليس "يا بلدنا يا حلوة": قدمنا مصر فى أجمل صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشاعر الغنائى تامر حسين، عن ردود الأفعال الجيدة عن أغنية عمرو دياب الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يذكر كل شبر على أرض البلد ليشاهد العالم جمال مصر وشعبها، وأنها دعاية محترمة لبلدنا بعد أزمة كورونا وكل الأزمات التى مررنا بها، مشيرا إلى محاولتنا تجسيد الروح الجميلة فى شوارعنا وأحياءنا وبيوتنا والأماكن المصرية الأصيلة وعاداتها وجمالها، وأنه كان يتمنى أن يغنى الهضبة جمُلة للعيد تعيش طول العمر لأجيال وأجيال.





وكتب حسين عبر حسابه وصفحته على فيس بوك: "الحمد لله على ردود أفعال الناس الحلوة فى كل مكان فى بلدنا الجميلة، بناسها الطيبة البسيطة، من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها، كنت أتمنى أقول مكان مكان وكل شبر فى البلد والله عشان العالم كله يشوف جمال مصر وناسها".

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وأضاف حسين: "حاولت على قد ما قدر تجميع أبرز الأماكن أو المحافظات المترابطة القريبة لبعض اللى تمُثل قطاع أكبر من الناس سواء فى وجه قبلى أو بحرى، كلهم أماكن عظيمة نتشرف بيهم، بس دى أغنيتنا كلنا، ودعاية محترمة لبلدنا العظيمة بعد الكورونا وكل الظروف اللى بتمر بيها بلدنا الغالية".

وتابع تامر: "كل فنان قام بدوره على أكمل وجه عشان يقدم مصر وناسها الطيبين فى أجمل صورة، مصر اللى مفيهاش عنصرية، فيها البيض زى السُمر، والمسلم أخو المسيحى، وكل المشاهد الإنسانية والروحانية اللى بنشوفها فى بلدنا مع الناس الأصيلة من كل فئات المجتمع المصرى، وحاولنا نجسد الروح الحلوة اللى فى شوارعنا وأحياءنا وبيوتنا والأماكن المصرية الأصيلة وعاداتها وجمالها".

واختتم تامر قائلا: "كان عندى أمنية إن الفنان عمرو دياب يغنى جمُلة للعيد تعيش طول العمر لأجيال وأجيال، ودايماً فى بلدنا العيد عيدين، ودايما ًمصر حلوة بناسها وأهلها الطيبين، كل سنة وأنتم طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم، وكل سنة ومصر حلوة بيكم ونخليها فى أجمل صورة بشبابها وأولادها المُخلصين والمتميزين فى كل المجالات".