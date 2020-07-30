أروى لمشاهير غسل الأموال: “حبّبتم الناس بالحرام”

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة اليمينة أورى موجة من الجدل بسبب تعليقها على قضية غسل الاموال التي يتهم بها عدد من مشاهير الكويت. وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت إنها لا تدين أحداً وإنها لا تعرف أياً من المشاهير المتهمين مشددة على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

وتوجهت إلى هؤلاء بالقول: “الله يسامحكم حببتم الناس بالحرام” موضحة أن ما فعلوه أو اتهموا بفعله دفع الكثير من الناس إلى التساؤل عما إذا كانت عملية غسل الاموال تؤدي إلى جني كل هذه الأرباح وجمع كل هذه الثروات.

ورأت أن بعض المتابعين لا يعرفون ربما أن هذا الفعل حرام وأنه ينتج عن الاتجار بالأسلحة والمخدرات وتابعت: “الله لا يسامحكم” مكررة أنها لا تدين أحداً من المشاهير الذين وردت أسماؤهم على لائحة اتهام تم إعلانها مؤخراً.

ويذكر أن هذه القضية ما زالت تتفاعل وقد نشرت جريدة “القبس” في وقت سابق لائحة تضمنت أسماء 10 مشاهير من أبرزهم الإعلامية الكويتية حليمة بولند والفاشينيستات دانة الطويرش وفوز الفهد وجمال النجادة.