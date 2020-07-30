هل تورطت هيا الشعيبي في قضية غسل الأموال؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تتسارع الأحداث المرتبطة بقضية غسل الأموال في الكويت وفيما أشير إلى تورط 10 مشاهير جدد فيها تم تداول أسماء بعض النجوم ومنهم الكويتية هيا الشعيبي.

ولم تترد الأخيرة في الرد على هذا من خلال مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت إن بعض الأشخاص ليس لديهم عمل سوى الكلام ساخرة بهذا من ناشري الشائعات. وأضافت أنها تنتمي إلى أسرة الشعيبي وأن والدها كويتي، مع الإشارة إلى أنها تعمل في مجال الفن منذ كانت في الـ12 من عمرها.

وتابعت أنها لا تحتاج إلى التورط في قضايا غسل الأموال وأنها ترفض ذلك رفضاً تاماً وإن أتيحت لها الفرصة. وشددت على انتمائها لبلدها ووفائها له.

ويبدو أن تعليقها هذا أثار استغراب المتابعين الذين اشاروا إلى أنه لم يكن عليها التعليق لأن اسمها لم يرد على لائحة المتهمين. ويذكر أن هذه اللائحة شملت أسماء عدد من أبرز مشاهير المواقع والشاشة ومنهم حليمة بولند وفوز الفهد ويعقوب بوشهري ومشاري بو يابس وجمال النجادة ودانة الطويرش وآخرون.