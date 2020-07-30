متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة على حسابها الخاص بـ”تويتر”، صورة تحمل نص خبر عن توقيع الكشف الطبي على فتيات TikTok حنين حسام ومودة الأدهم لإثبات عذريتهما. واستنكرت كارول الخبر، متسائلة: “إجراء كشف عذرية ؟؟؟ ما هذا التخلف؟ ما هذه الإهانة.. مرفوض مرفوض مرفوض مرفوض”. جدير بالذكر أن المحكمة أسدلت الستار على جرائم “تيك توك” في مصر خلال الفترة الماضية فحكمت على سما المصري بالحبس ثلاث سنوات، ثم عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم بسنتين سجن وغرامة 300 ألف جنيه، وأنهت الأحكمام بحبس منار سامي ثلاث سنوات و300 ألف جنيه غرامة. Advertisements من ناحية أخرى أثارت كارول أزمة كبيرة عندما طلبت سحب أغنيتها الدعائية لفيلم “توأم روحي” التي قدمتها بصوتها، وذلك قبل عرض الفيلم. وأصدرت بياناً صحافياً جاء في نصه: “توضح الفنانة كارول سماحة أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها، الذي وضعته في تسجيل تجريبي، لأغنية بعنوان “حلم حياتي” من تأليف صابر كمال وتلحين محمد يحيي وتوزيع أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان “توأم روحي” من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية، وتؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي”.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تستنكر كشف العذرية على فتيات “تيك توك”: “تخلف وإهانة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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