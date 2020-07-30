عودة الدوري الأميركي للمحترفين الـNBA بمشاركة 89 لاعبًا

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين الـNBA عن عودة المباريات في أورلاندو بمشاركة 89 لاعباً دولياً من 34 دولة بعد 4 أشهر من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتضم قائمة المشاركين ثمانية لاعبين سبق لهم اللعب في مباراة كل النجوم من بينهم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي والسلوفيني لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس بالإضافة إلى الكاميروني جويل إمبيد لاعب ارتكاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وقررت رابطة البطولة استئناف الموسم الذي توقف في 11 آذار بعد إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا، بمشاركة 22 من 30 فريقاً في البطولة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتقام المباريات في منتجع ديزني وورلد الذي يضم العديد من الفنادق والملاعب وهو ما ساعد البطولة على عزل الفرق عن العالم الخارجي لمنع انتشار فيروس كورونا، وتعود البطولة بمواجهة جاز ضد نيو أورليانز بليكانز ويتبعها مباراة لوس أنجلوس كليبرز ضد غريمه لوس أنجلوس ليكرز، وينطلق الدور الأول من الأدوار الإقصائية في 17 آب.