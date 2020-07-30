متابعة بتجــــــــــــرد: اعتبر النجم التونسي صابر الرباعي أن أكثر قطاع تضرر بسبب جائحة كورونا هو القطاع الفني، وأكد أنه من الضروري أن يبحث عن عمل ثانٍ لأن الفن وحده لا يفي بالحاجة ولا يؤمن حياة كريمة.
قال الرباعي، في لقاءه مع ET بالعربي، إن أول مجال تأثر بانتشار فيروس كورونا هو المجال الفني، مضيفًا: “الفنان معندهوش شيء ملموس بيبيعه، هو بيبيع الفن، وده بيعتمد على نفسية الجمهور والذي تأثر بالطبع مع انتشار فيروس كورونا”.
وتابع: “لازم يكون فيه مشاريع مالهاش علاقة بالفن أو النفسية، خلينا نكون عقلانيين الفن وحده ماينفعش لا يفي بالحاجة مهما كانت الظروف”.
يذكر أن خبر وفاة الرباعي انتشرت منذ فترة، ليخرج الفنان التونسي عن صمته ويؤكد ان هذه شائعات تافهة ويجب أن تتوقف.
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي هل قرّر اعتزال الفن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.