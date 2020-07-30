صابر الرباعي هل قرّر اعتزال الفن؟

متابعة بتجــــــــــــرد: اعتبر النجم التونسي صابر الرباعي أن أكثر قطاع تضرر بسبب جائحة كورونا هو القطاع الفني، وأكد أنه من الضروري أن يبحث عن عمل ثانٍ لأن الفن وحده لا يفي بالحاجة ولا يؤمن حياة كريمة.

قال الرباعي، في لقاءه مع ET بالعربي، إن أول مجال تأثر بانتشار فيروس كورونا هو المجال الفني، مضيفًا: “الفنان معندهوش شيء ملموس بيبيعه، هو بيبيع الفن، وده بيعتمد على نفسية الجمهور والذي تأثر بالطبع مع انتشار فيروس كورونا”.

وتابع: “لازم يكون فيه مشاريع مالهاش علاقة بالفن أو النفسية، خلينا نكون عقلانيين الفن وحده ماينفعش لا يفي بالحاجة مهما كانت الظروف”.

يذكر أن خبر وفاة الرباعي انتشرت منذ فترة، ليخرج الفنان التونسي عن صمته ويؤكد ان هذه شائعات تافهة ويجب أن تتوقف.