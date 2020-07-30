هيفاء وهبي تواصل انتصاراتها.. تجديد سجن محمد وزيري 15 يومًا

متابعة بتجـــــــــرد: لا تزال التحقيقات مُستمرّة في القضاء المصري بقضيّة عملية “النصب” الّتي تعرّضت لها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من قبل محمد وزيري وفق تصريحاتها الأخيرة، بعد عدة شكاوى قدّمتها عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش.
وفي الأيام الماضية، تمّ استدعاء وزيري للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبيّن صحّة الواقعة، فتمّ توقيفه على ذمة التحقيقات.
أمّا جديد هذه القضية فهو تجديد قاضي معارضات محكمة ثان زايد سجن محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري لمدّة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك يوم أمس الأربعاء بتهمة سرقة الأموال وخيانة الائتمان.
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