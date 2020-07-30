دنيا بطمة الى السجن بعد إدانتها بالتشهير وإبتزاز مشاهير من حساب مُزيّف!

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدرت المحكمة المغربيّة في مراكش حكماً بالسجن النافذ لمدّة ثمانية أشهر بحق الفنانة المغربيّة المثيرة للجدل دنيا بطمة على خلفيّة التورّط في قضيّة تشهير بشخصياتٍ معروفةٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” من خلال حساب مُزيّف يحمل إسم “حمزة مون بيبي”.

وفي التفاصيل، فقد أدينت الفنانة دنيا بطمة بتهمة بث وقائع كاذبة بهدف المساس بحياة المشاهير الخاصة والتشهير بهم والتهديد، وذلك في قضيّة ما بات يُعرف في المغرب بـ “حساب حمزة مون بيبي”.

كما أدانت المحكمة ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، بسنة من السجن، وأصدرت حكماً بالسجن 18 شهراً بحق مصممة الأزياء عائشة عياش، وعشرة أشهر لصوفيا شاكري.

يُذكر أن حساب “حمزة مون بيبي” كان قد أثار جدلاً واسعاً في المغرب العربي، ووصفه الرأي العام بالحساب المُتخصّص في التشهير وابتزاز شخصيات فنيّة ورجال أعمال داخل المغرب وخارجه.