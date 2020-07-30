بعد طرح “صاحب المقام” إلكترونيًا.. الإشادات تحاصر آسر ياسين على تويتر

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ النجم المصري آسر ياسين يحصد أصداء فيلمه الجديد “صاحب المقام” الذي انطلق عرضه حصريًا عبر منصة “شاهد VIP” خلال الساعات الماضية.

وغصّت صفحات آسر ياسين الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي بالإشادات والتعليقات التي أثنى بها المتابعين على قصّة الفيلم والنتيجة الرائعة التي خرج بها العمل للجمهور.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.

فيلم “صاحب المقام”، من بطولة يسرا، وآسر ياسين.. إلى أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.