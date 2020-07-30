منشور إليسا تجاه أحلام يشعل مواقع التواصل

وجهت الفنانة اليسا معايدة خاصة للفنانة احلام بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم في الثلاثين من تموز من كل عام.

اتخذت اليسا من حسابها على تويتر منبرًا لغرد في اتجاه احلام في هذه المناسبة السعيدة وقالت: “ينعاد عليك يا حبيبة قلبي. مش معقول شو بحبك وكم لك مكاناً خاصاً في قلبي لصدقك ومحبتك وإنسانيتك. انشالله كل سنة وإنت بخير وبدوام النجاح والصحة يا رب“.

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وما هي إلا دقائق حتى اشتعلت مواقع التواصل بتغريدات من قبل الجمهور الذي قام بمعايدة الفنانة أحلام بعيدها.

نذكر ان اليسا وأحلام شاركتا في لجنة تحكيم الموسم الرابع من “ذا فويس”، حيث شهدت الكواليس لحظات مميزة جمعتهما بالاضافة الى وصلات غزل لفتت أنظار الجمهور خاصة ان تعامل الثنائي مع بعضهما أتى حينها لينفي كل ما تم تداوله من أقاويل حول وجود خلافات بينهما في البرنامج أو خارجه.

نشير أن اليسا طرحت أغنية جديدة بعنوان “صاحبة رأي” قبل أيام وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الجديد والأخير مع شركة روتانا والمتوقع صدوره في الأول من آب/أغسطس بمناسبة عيد الأضحى.