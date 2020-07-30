راغب علامة في موقف جديد: كلهم شركاء في الشر

سجّل السوبرستار راغب علامة موقفًا جديداً ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت لبنان الى ما وصل إليه من فقر وفساد وقهر وأزمة خطيرة تهدد كيانه.

وقبل قليل، غرّد “علامة” عبر حسابه على تويتر متهمًا هذا النظام بالسرقة والمحاصصة والإجرام، مؤكدًا أن كلهم شركاء في الشر، وقال: “إنها دولة السرقة وحارة كل مين إيدو إلو! لا حلول في لبنان طالما هذا النظام موجود! إنه نظام السرقة والمحاصصة والإجرام! الكل يسرق والكل يكذب والكل يحرق البلد ويقتل الشعب. ليس هناك أي جهة نستطيع اللجوء إليها! كلهم شركاء في الشر والسرقة وإفلاس الدولة! وهم باقون ليستمتعوا بقهر الشعب”.

وكان السوبرستار قد هاجم في وقت سابق الطبقة السياسية وقال: “الى من يدّعون محاربة الفساد في لبنان، هل سمعتم بإجرام البنوك في وجه المودعين؟ هل تعلمون بأن البنوك تسرق ما يفوق الـ ٧٠٪ من ودائع الناس المضطرين لسحب أموالهم بمشاركة ودعم الطقم السياسي؟! كل سياسي يدّعي محاربة الفساد حتى الآن أثبت أنه كاذب وفاسد ومنافق. كفى كذباً ونفاقاً”.

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من جهة أخرى، اعلن “علامة” أنه سيسجل أغنية جديدة مستوحاة من أجواء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.

عن الأغنية يقول “علامة” أنها ستشكل صدمة وذلك لقوتها وتطرقها للوضع الحالي بشفافية عالية وانتقاد لكل من أوصلنا لهذه الحالة المؤسفة في لبنان، على أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع يوتيوب.

آخر أعمال السوبرستار أغنية “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب.