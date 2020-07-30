شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تحتفل بعيد ميلادها مع والدها وخطيبها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة هنادى مهنى بعيد ميلادها الثالث والعشرين مع والدها الموسيقار هاني مهني وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، وتفاجئت بالاحتفال الذى رتبه له عدد من أصدقائها بمساعدة والدها.



هنادي وخالد صالح

وتداول رواد مواقع التواصل عددا من الفيديوهات من الحفل، وظهرت به وهى ترقص مع والدها، وفيديو آخر خلال إضاءة شموع تورتة عيد الميلاد مع خطيبها.

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وفى تصريحات للفنانة الشابة، عن مشاركتها فى عملين فى الموسم الرمضانى "الفتوة" و"خيانة عهد"، قالت إنها كانت خائفة جداً وبشكل كبير، مضيفة "الفنان لازم يتعب ويعمل كده ويبذل مجهودا وأن تكثف من أعمالها لاكتساب الخبرة خاصة فى أوقات الطاقة".

وأرجعت، فى لقاء عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أسباب ظهورها "نحيفة" كثيرا مقارنة بأدوارها فى العملين إلى اتباعها حمية غذائية بغية تخفيض وزنها، مشيرة إلى أن هدفها القادم هو النزول 30 كيلو جراما.

وحول دورها فى مسلسل الفتوة، قالت "طبيعة دورى خلتنى أخاف جداً وكنت حريصة فى أدائى أن تكون طريقة كلامى متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتى غربية شوية أو مودرن، وده يتنافى مع شخصية المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها فى هذا الدور والفضل فى ذلك يعود للمخرج والمؤلف وماعرفش إزاى اختارونى فيه؟ وأنا لو مكانهم مكنتش اخترت نفسى فيه، بالإضافة إلى خوفى من العمل مع فنانين كبار".