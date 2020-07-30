شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى بيوم عرفة: فى هذه الليلة من سنتين أخدت قرار ارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة اللبنانية أمل حجازى ذكرى ارتدائها الحجاب فى يوم عرفة منذ عامين، ونشرت صورتها فى مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة "فى مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت قرار ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمدلله على هذه النعمة.. وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى #الحج".







امل حجازي

من ناحية أخري أكدت الفنانة والمطربة اللبنانية أمل حجازى، أنها عاشت حياة صعبة فى لبنان منذ الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد، مؤكدة أنها هربت من الحرب إلى فرنسا حيث قضت طفولتها، وفى منتصف عمرها هربت إلى دبى.

وكتبت أمل، عبر حسابها على تويتر: "هربت من الحرب على فرنسا حيث قضيت طفولتى، وبمنتصف عمرى هربت على دبى من شيء أبشع من الحرب من بيئة طائفية ومن سلطة وحشة بتاكل أحلامنا، وبآخر عمرى على الأرجح رح أهرب كمان لأن ببلدى المسنّ بينهان، إلى أن أهرب إلى الله.. فهناك العدل والراحة والأمان".

يأتى هذا بعد عدة أيام، من انتقاد المطربة أمل حجازى، سياسات الحكومة اللبنانية التى أدت إلى غرق البلاد فى ظلام دامس بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، وكتبت المطربة اللبنانية فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الدولة وعدت وصدقت.. قريباً الكهرباء 24 / 24 انقطاع تام.. ظلامكم أوحش من الظلام".