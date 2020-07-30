شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على دنيا بطمة 8 أشهر فى قضية حساب الفضائح على "سناب شات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاقبت محكمة مغربية، المطربة المغربية دنيا بطمة، بالسجن النافذ ثمانية أشهر، على خلفية التورط فى "قضية تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "سناب شات"، حيث اتهمت بالمشاركة في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم "حمزة مون بيبي".
كما أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، وسط البلاد، ابتسام بطمة، وهي شقيقة المطربة، بسنة من السجن، وفقا لشبكو سكاي نيوز.
كما تم الحكم بالسجن 18 شهرا بحق مصممة الأزياء، عائشة عياش، و10 أشهر لصوفيا شاكري، إثر تورطهم في القضية التي شغلت الرأي العامن حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية.
وكانت دنيا بطمة نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من "نجاحها الفنى".
وتم منع بطمة من السفر قبل عدة أشهر، وقامت بإلغاء متابعتها لعدد من الفنانين في موقع "إنستجرام"، في تلميح إلى أنهم لم يساندوها في الأزمة الأخيرة.
وقال فنانون ومشاهير في المغرب وخارجه، إن حساب "حمزة مون بيبي" الذي أدينت بطمة بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم.
وأدينت دنيا بطمة وشقيقتها بالمشاركة في نشر أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، إضافة إلى "بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للتشهير بهم والمشاركة في ذلك" في أمور ترتبط بأفعال غير أخلاقية لأسماء في الوسط الفني المغربي.
وتعود قضية حمزة مون بيبي إلى عملية تشهير واسعة، قادها حساب على "سناب شات"، واستهدفت مشاهير من خلال بث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة، ليتبين في النهاية أن "بطمة" وآخرين يقفون خلف هذا الحساب.
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