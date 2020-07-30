شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تحيى ذكرى ميلاد وحش الشاشة: كان حنين ومبيحبش المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد النجم الراحل فريد شوقى، وهو من أشهر النجوم فى السينما والتليفزيون، وقدم فريد أدوار الرجل الشرير، فى بداية مشواره بالسينما، والرجل الشهم، فى منتصف الستينيات والسبعينيات، والأب الحنون الذي يحتضن أبناءه بالثمانينيات والتسعينيات.

وفى ذكرى ميلاده تحدثت ابنة وحش الشاشة الفنانة رانيا فريد شوقى لـ"الخليج 365" عن والدها قائلة: "بنروح المقابر نزوره فى ذكرى ميلاده ونحط ورد ونقرأ قرآن على روحه".

وأضافت رانيا أن والدها كان دائم الظهور فى البرامج التليفزيونية، وكان يحرص دائماً على مجاملة الناس قائلة: "مكنش بيحب يزعل حد وعمره ما كسف حد طلبه فى برنامج وكان بيجامل الناس كلها وكان بيحب يدعم التليفزيون المصرى بالأخص من خلال ظهوره فى البرامج".

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وأوضحت طريقة تربيته لها ولأخوتها، وطريقته فى تقديم النصائح لهم، قائلة: "كان دايما يقول لنا النصائح عن طريق موقف أو حكاية حصلت مع ابن صاحبه أو غيره وكان له أسلوب مختلف فى التربية".

وقالت رانيا فريد شوقى إن والدها كان حنونا ولا يحب المشاكل، و"مكنش راجل نكدى"، وعن ذكرياتها معه فى طفولتها ذكرت أنه كان من الممكن أن يضربها على يديها كأقصى عقاب، أما عندما كبرت فكان أقصى وأصعب عقاب هو الخصام.

يذكر أن رانيا فريد شوقى تشارك فى مسلسل قوت القلوب، من بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.