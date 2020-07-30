شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة حفلات نجوم الغناء بعيد الأضحى.. الجسمى وعاصى وعدوية أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم مصر والعالم العربى، لإحياء عدة حفلات غنائية خلال أيام عيد الأضحى المقبل، فى مدن وعواصم عربية، ويتواجد الفنانون عاصى الحلانى وحسين الجسمى، ومحمد عدوية، وزياد برجى، بإحياء عدة حفلات غنائية فى الوطن العربى، وفى التقرير التالى يرصد"الخليج 365" أبرز حفلات عيد الأضحي بمواعيد والأماكن.

عاصي الحلانى:

يستعد المطرب اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي في لبنان، يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل، بالتزامن مع "عيد الجيش" اللبناني، ومن المقرر أن يغنى عاصى مجموعة من أغانيه قديمة وجديدة التى يتفاعل معها معجبوه ومحبوه مثل جن جنونى، ولما بتكونى معى، ورجعتينى لبدايتى، بعشقك..غيرهما.

حسين الجسمى:

يحيي النجم الإماراتي الشهير حسين الجسمي حفلاً خيرياً مباشراً في "دبي أوبرا" خلال عيد الأضحى المبارك في إطار احتفالات العيد في دبي وبالتعاون مع إحدى القنوات العربية، تقام حفل يوم السبت 1 أغسطس من الساعة 10 مساء وحتى منتصف الليل.

ومن المقرر أن يقدم حسين خلال الحفل أبرز أغاني هما "أبكي أغاني" و"دنيا" و"إلاّ أنت" و"أربعين" و"اصعد بعزمك"، و"نصف الفراق"،و "بنعدي"، و"الحساس"، "روح العشق"، و"متحدين ومتحدين".

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محمد عدوية ووالده أحمد عدوية:

يحيى النجم محمد عدوية بمشاركة والده أحمد عدوية حفل غنائى ضخم يوم السبت 1أغسطس المقبل احتفالا بعيد الأضحي المبارك وذلك داخل قصر عابدين علي أن يتم عرضه علي يوتيوب، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عدد من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددا من أغانيه القديمة، ومنها "الطيب أحسن"، ويقدم مع والده أغنية"المولد"، وغيرها.





المنشد محمد عاطف:

تحت عنوان "ليلة عيد الأضحي المبارك" يحيي المنشد مصطفى عاطف حفلا غنائيا جديدا يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يوليو الجارى على يوتيوب. يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية وأناشيده، منها: "قمر"، "الليلة دي"، "أنا آسف"، "من مكة للمدينة"،" كإني معاك"، "بذكركم"، "مالى فيهاش"، "اصنع فرقا"، "أم المؤمنين"، "من نسل أدم"..وغيرهما.

زياد برجى:

يستعد الفنان اللبناني زياد برجي، لإحياء حفل غنائي بمدينة البترون اللبنانية يوم 31 يوليو الجاري، الحفل بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يقدم "برجى" باقة من أشهر أغانيه في الحفل مثل، منها أغنية "بقعد لحالى، شو حلو، حبيبى وينو"، وغيرها.

أحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وطارق الشيخ وأحمد شيبة

يشارك كل من نجوم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وعبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، وطارق الشيخ، في حفل غنائي كبير أون لاين على يوتيوب، احتفالا بأول عيد الأضحي المبارك، الموافق الجمعة المقبل بالساعة 10 مساء.