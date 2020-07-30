محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعربت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عن سعادتها بقرار ارتداء الحجاب، الذي اتخذته منذ عامين.
ونشرت "أمل" صورة لها من أمام الكعبة المشرفة، علقت عليها: "في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت القرار في ارتداء الحجاب، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمدلله على هذه النعمة".
وتابعت: "وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي، اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى الحج".
وأعلنت أمل حجازي ارتدائها الحجاب عام 2017، وتحرص على تقديم أغاني دينية ووطنية من حين لآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي عن قرارها ارتداء الحجاب: "الحمد لله على هذه النعمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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