"لم تحصل على شهادات دراسية وابتعدت لمدة 10 سنوات".. معلومات عن ناهد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - مرت أمس الذكرى المئوية لميلاد الفنانة ناهد سمير، التي ولدت في 29 يوليو 1920، حسب موقع السينما.

ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز المعلومات والحكايات عن الفنانة الراحلة..

الاسم الحقيقي والبداية

اسمها الحقيقي عنايات محمد جمعة، ولم تحصل على شهادات دراسية، كانت بدايتها في المسرح والراديو، وبدأت علاقتها بالسينما في منتصف الأربعينيات من خلال فيلم كدب في كدب، من بطولة أنور وجدي، وإخراج توجو مزراحي.

ابتعاد

قدمت بعدها عملين هما "ابن الحداد، وشهر العسل"، عام 1946 وابتعدت بعدها عن السينما لعدة سنوات، حتى فيلم قلوب حائرة عام 1956.

دور الأم

اشتهرت ناهد سمير بأنها إحدى أشهر الممثلات اللواتي قدمن دور الأم في السينما والدراما المصرية.

أشهر أعمالها

ومن أشهر أعمالها دور خالة هشام في زوجة رجل مهم، ستيتة في فيلم البرئ، عنايات في فيلم الزمار، مبروكة في أنا لا أكذب ولكني أتجمل.

الوفاة

توفيت ناهد سمير في مايو عام 1996، عن عمر يناهز 76 عملا، تاركة أكثر من 250 عملا، بخلاف أعمالها المسرحية.

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