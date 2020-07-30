تراند اليوم : محكمة أمريكية تفتح دعوى أقامتها ممثلة شهيرة ضد "ذئب هوليود"



أعادت محكمة استئناف اتحادية، فتح دعوى قضائية أقامتها الممثلة الأمريكية آشلي جود لاتهام المنتج السينمائي السابق هارفي واينشتين بالتحرش الجنسي بها.

وقالت محكمة الاستئناف بمدينة سان فرانسيسكو الأربعاء، إنه يمكن لجود مقاضاته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم مسيرتها الفنية مقابل عروض جنسية.

وأضافت المحكمة أن واينشتين كان لديه نفوذ كبير على مسيرة جود عام 1997 عندما عقدا اجتماع عمل في فندق ووقعت حادثة التحرش المزعومة.

وتابعت: "بموجب وضعه المهني ونفوذه كمنتج كبير في هوليوود، كان واينشتين في مركز يؤهله لممارسة القوة القهرية أو الضغط على جود التي كانت ممثلة شابة في بداية مسيرتها".

وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أدنى درجة لإجراء المزيد من المداولات.

وقال تيودور بطرس محامي جود: "هذا انتصار ليس للسيدة جود وحدها وإنما لكل ضحايا التحرش الجنسي في العلاقات المهنية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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وفي 2018، رفعت جود دعوى قضائية ضد المنتج السينمائي، تتهمه فيها بالإضرار بمهنتها انتقاما منها لرفضها عروضه الجنسية.

وتتهم الدعوى المنتج الحائز على جائز الأوسكار بتشويه السمعة والتحرش الجنسي وانتهاك قانون المنافسة غير المشروعة في كاليفورنيا.

وكانت جود ضمن المجموعة الأولى من النساء اللاتي اتهمن واينشتين العام الماضي بسوء السلوك الجنسي.



وقضت محكمة في ولاية نيويورك بسجن واينشتين لمدة 23 عامًا في مارس بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في قضية أعطت دفعة لحركة (مي تو) المناهضة للتحرش.

ويقول واينشتين إنه لم يتحرش بجود جنسيًا قط.