صور بطاقات تهانى عيد الأضحى المبارك 2020 ... كروت معايدة عيد الأضحي

أيام قلائل ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، ويحتفل المسلمون في بقاع العالم و في كل أنحاء الأرض بهذه المناسبة السعيدة بالتقرب إلى الله وذبح الأضاحي ولقاء الأهل و الأحباب و الأصدقاء والخروج معا لقضاء أجمل السهرات، والتي يتبادل خلالها أجمل بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020.



ويأتي عيد الأضحى المبارك 2020 الموافق (1439هـ)، في مرحلة تمر فيها الأوطان العربية بوباء كورونا، مما يجعل أغلب التمنيات تتمحور حول رفع البلاء في هذه الأوطان وحلول السلام على الشعوب في العيد.

كذلك، يردد المعايدون عبارات عدة منها “أضحى مبارك”، “كل عام وأنتم بخير”،

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“عيد مبارك وعساكم من عواده”، “نشوفك عجبل عرفات”! مع الإشارة إلى أنّ عيد الأضحى المبارك يتزامن في كل عام مع تواجد الحجاج في مكة المكرمة، واستعدادهم لزيارة المدينة المنورة.

لتحميل صور بطاقات تهانى عيد الأضحى المبارك 2020 ( اضغط هنا )

لتحميل صور بطاقات تهانى عيد الأضحى المبارك 2020 ( اضغط هنا )

لتحميل صور بطاقات تهانى عيد الأضحى المبارك 2020 ( اضغط هنا )