تراند اليوم : اتفرج – ناهد السباعي بتروق علي جمهورها ليلة العيد برقصة جرئية

نشرت الفنانة ناهد السباعي مقطع فيديو لها برفقة ابنة شقيقنها من خلال حسابها الشخصي انستجرام .

وظهرت ناهد السباعي، باندر شيرت وهي ترقص علي ابلكشن التيك توك برفقة ابنة شقيقتها وعلقت قائله: ” لا شيء أكثر متعة في العالم من الرقص واللعب مع ابنة أختي الجميلة ” .

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.