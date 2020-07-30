تراند اليوم : احلي من بنتها – اول ظهور لوالدة “مايا دياب”

تناقلت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، صورًا نادرة لوالدة النجمة اللبنانية “مايا دياب” في ظهورها الأول, وذلك خلال جلسة تصوير نشرتها النجمة العام الماضي برفقة والدتها, اعتبرتها في وقتها شكل من أشكال التعبير عن الحب والتقدير الكبير لها في عيد الأم.

وقد لاقت الصور رواجاً كبيرًا واعجاباً من الجماهير، وأثارت والدة مايا دياب السيدة “سعاد دياب” ضجة بين المتابعين، الذين اشادوا برشاقتها وتغزلوا بجمالها وملامحها الجميلة والهادئة، وأكّد البعض أنّ والدتها لا تشبهها ابداً وليس هناك أي شبه بينهما.

النجمة اللبنانية “مايا دياب” ووالدتها السيدة “سعاد دياب”الفنانة والإعلامية مايا دياب مع والدتها

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في سياقٍ آخر، شاركت النجمة والإعلامية اللبنانية مايا دياب متابعيها مؤخراً بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور “إنستجرام”، وهي ترتدي فستان “تايجر”، وسرعان ما خطفت الأنظار إليها في التعليقات على الصورة، وحصدت الصورة التي نشرها دياب عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق من نشرها، وحرصت المذيعة رضوى الشربيني على كتابة تعليق على الصورة للتغزل في إطلالة دياب الجديدة.

كما شاركت النجمة مايا دياب متابعيها وجمهورها في وقت سابق، بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير إحدى أعمالها المقبلة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة وهي ترتدى قبعة COWBOY الشهيرة، تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها